AS Monaco verliert daheim gegen Toulouse

Die AS Monaco hat unter Trainer Adi Hütter weiter einen schlechten Start in das Kalenderjahr.

Am Sonntag musste sich die Mannschaft zu Hause gegen Abstiegskandidat FC Toulouse mit 1:2 geschlagen geben und verpasste den Sprung auf Platz zwei. Monaco geriet dabei zweimal in Rückstand, den Siegtreffer der Gäste besorgte Logan Costa in der 70. Minute.

Bei der 1:3-Niederlage von Clermont Foot in Rennes verbuchte ÖFB-Teamspieler Muhammed Cham eine Torvorlage.

(APA)/Bild: Imago