AS Roma angelt nach Salzburg-Verteidiger

via

via Sky Sport Austria

Dem FC Red Bull Salzburg könnte ein Verteidiger abhanden kommen. Wie „Il Tempo“ berichtet, will die AS Roma Außenverteidiger Rasmus Kristensen in die italienische Hauptstadt lotsen.

Die Chancen der Roma sollen nicht schlecht stehen. Angeblich hat der 24-Jährige eine festgeschriebene Ablösesumme in der Höhe von zehn Millionen Euro in seinem Vertrag verankert. Bei den Italiener würde Kristensen auf Star-Coach Jose Mourinho treffen. Erst im vergangenen Sommer hat Kristensen seinen Vertrag bei den Salzburgern bis Sommer 2025 verlängert.

Der Däne wechselte im Sommer 2019 für rund fünf Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu den „Bullen“ und absolvierte bislang 92 Pflichtspiele (12 Tore, 18 Assists).

Bild: GEPA