AS Roma trennt sich von Sportdirektor – Geht auch Mourinho?

Sportdirektor Tiago Pinto wird Italiens Fußball-Traditionsklub AS Rom nach drei Jahren verlassen. Der 39-Jährige werde seinen Posten am Ende des Transferfensters räumen, teilte der Klub am Donnerstag mit.

Demnach werde Pintos Vertrag, der ohnehin am 30. Juni ausgelaufen wäre, in gegenseitigem Einvernehmen am 3. Februar aufgelöst. In seiner Amtszeit gewann die Roma 2022 die Conference League und erreichte im vergangenen Jahr das Finale der Europa League.

Derweil kursieren in den italienischen Medien Gerüchte, dass Roma-Trainer Jose Mourinho seinen ebenfalls Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängern könnte. Sportzeitungen berichteten von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Portugiesen und dem Klubbesitzer, dem US-Unternehmer Dan Friedkin, über die Investitionen in neue Spieler für den zweiten Teil der Saison.

(SID)/Bild: Imago