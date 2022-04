Assist Laimer, Doppelpack Nkunku: Leipzig erstmals im EL-Halbfinale

RB Leipzig ist am Donnerstag ins Semifinale der UEFA-Europa-League aufgestiegen. Die Sachsen feierten gegen Atalanta Bergamo einen 2:0-Auswärtssieg und zogen mit dem Gesamtscore von 3:1 in die Vorschlussrunde ein, wo es entweder gegen Sporting Braga oder die Glasgow Raners geht. Matchwinner für Leipzig war Christopher Nkunku.

Der Franzose stellte in der 18. Minute nach optimaler Vorarbeit von Konrad Laimer via Innenstange auf 1:0 und sorgte in der 87. Minute mit einem souverän verwandelten Elfmeter für die Entscheidung. Laimer bot eine starke Leistung und wurde in der 73. Minute ausgetauscht.

Leipzig-Coach Tedesco im Interview

(APA)

Tore im VIDEO:

Assist von Laimer: Nkunku mit dem 1:0 für die Bullen (18.)



Nkunku macht per Elfmeter das 2:0 (87.)





Beitragsbild: Imago