Assist von Rossi und Kasper – Crosby übertrumpft Gretzky

Die österreichischen NHL-Legionäre haben am Donnerstag (Ortszeit) jeweils einen Assist verbucht. Marco Rossi bereitete beim 4:2-Heimsieg der Minnesota Wild gegen die Washington Capitals das 3:2 vor. Marco Kasper leistete für Detroit daheim gegen die Ottawa Senators die Vorlage zum 2:4, die Red Wings verloren 3:4 und liegen dadurch drei Punkte hinter den Play-off-Rängen. Für Rossi war es bei 22 Toren der bereits 33. Assist der Saison, Kasper gelangen 14 Tore und 15 Vorlagen.

Sidney Crosby übertraf bei der 3:7-Niederlage der Pittsburgh Penguins in Buffalo einen der Rekorde von Wayne Gretzky. Durch das Tor zum zwischenzeitlichen 1:2 erreichte Crosby in seiner 20. Saison im Durchschnitt mindestens einen Punkt pro Spiel. Derzeit hält er bei 80 Zählern (26 Tore, 54 Vorlagen), der 37-Jährige kann in der regulären Spielzeit diesmal auf höchstens 80 Spiele kommen. Alexander Owetschkin kam dem Torrekord von Gretzky (894) bei der Niederlage in Minnesota hingegen nicht näher. Der Russe weist 889 Treffer auf.

(APA)/Beitragsbild: Imago