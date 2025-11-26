Aston Martin macht Newey ab 2026 zum Teamchef

Adrian Newey wird ab der Formel-1-Saison 2026 Teamchef von Aston Martin, während Andy Cowell eine neue Aufgabe innerhalb des Teams übernehmen wird.

Newey wird diese Aufgabe mit seiner Funktion als technischer Partner kombinieren, die er seit seinem Wechsel von Red Bull zu Aston Martin Anfang dieses Jahres innehat. Es ist das erste Mal, dass Newey, der legendärste und erfolgreichste Konstrukteur der Formel 1, die Rolle des Teamchefs übernimmt.

Newey freut sich auf neue Aufgabe

Cowell, der zu Beginn dieses Jahres die Rolle des Teamchefs von Mike Krack übernommen hatte, wird vor der ersten Saison der Motorenpartnerschaft von Aston Martin mit Honda die neue Rolle des Chief Strategy Officer übernehmen. Der ehemalige Mercedes-Motorguru Cowell kam 2024 zunächst als Chief Executive Officer zu Aston Martin, bevor er vor dieser Saison zusätzlich die Verantwortung für die tägliche Leitung des Teams übernahm.

„In den letzten neun Monaten habe ich große individuelle Talente in unserem Team gesehen. Ich freue mich darauf, diese zusätzliche Aufgabe zu übernehmen, während wir uns in die bestmögliche Position bringen, um 2026 anzutreten, wo wir mit Aston Martin als Werksteam und den erheblichen Herausforderungen durch die neuen Vorschriften vor einer völlig neuen Situation stehen werden“, erklärte Newey.

Und weiter: „Andys neue Rolle, die sich auf die Integration der neuen PU mit unseren drei wichtigsten Partnern konzentriert, wird auf diesem Weg von entscheidender Bedeutung sein.“

Cowell bleibt involviert

Cowell ergänzte: „Nachdem wir die dringend notwendigen strukturellen Veränderungen im Zuge unseres Übergangs zu einem vollständigen Werksteam umgesetzt und die Grundlagen für Adrian und die gesamte Organisation geschaffen haben, ist es für mich an der Zeit, eine andere Rolle als Chief Strategy Officer zu übernehmen. In dieser Funktion werde ich dazu beitragen, die technische Partnerschaft zwischen dem Team, Honda, Aramco und Valvoline zu optimieren und die nahtlose Integration der neuen PU, des Kraftstoffs und des Chassis des Teams sicherzustellen.“

(sport.sky.de) / Bild: Imago