Aston Martin reagiert auf Vettel-Disqualifikation & prüft Protest

Große Enttäuschung bei Aston Martin. Sebastian Vettel und dem Team wurde der zweite Platz beim Großen Preis von Ungarn aberkannt. Der Rennstall reagierte kurz nach der Verkündung und denkt über einen Einspruch nach.

Sebastian Vettel galt mit seinem zweiten Platz bis Sonntagabend als einer der großen Sieger eines wilden Rennens auf dem Hungaroring in Ungarn. Weil Vettels Auto jedoch bei einer Routinekontrolle nicht genug Treibstoff für eine Probe lieferte, wie es in den Regeln festgeschrieben ist, disqualifizierte die FIA den deutschen Rennfahrer. Sein zweiter Platz ist damit futsch.

UPDATE: Following a routine post-race procedure, it was found that Sebastian’s car was unable to provide the required quantity of fuel for a sample.

As a result, Sebastian has been disqualified from the #HungarianGP. [1/2]https://t.co/io0SLOdJ5W

