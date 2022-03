via

via Sky Sport Austria

Nur drei Tage nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Liverpool ist der FC Arsenal in der Premier League auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Das Team von Trainer Mikel Arteta feierte bei Aston Villa einen knappen 1:0-Auswärtserfolg und festigte damit seinen Platz in den Top vier der Tabelle. Den entscheidenden Treffer für die Gunners erzielte Youngster Bukayo Saka in der 30. Spielminute.

