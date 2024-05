Aston Villa vs. FC Liverpool heute Abend live auf Sky

Aston Villa gegen FC Liverpool heut Abend ab 20:30 Uhr auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

und Sky Sport UHD Nachholspiel Tottenham Hotspur gegen Manchester City am Dienstagabend ab 20:30 Uhr auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

und Sky Sport UHD Mit dem Sky X-Traumpass die Premier League live streamen!

Jürgen Klopp und der FC Liverpool gastieren am heutigen Montagabend bei Aston Villa. Das Match wird ebenfalls zusätzlich in UHD angeboten.

Darüber hinaus finden am Dienstag und Mittwoch insgesamt drei Nachholspiele des 34. Spieltags statt. Tottenham Hotspur will dann Manchester City am Dienstagabend (ab 20:30 Uhr, auch in UHD) ein Bein stellen – die Blues könnten den vierten Titel in Serie einfahren. Mittwochs spielen außerdem Brighton & Hove Albion gegen den FC Chelsea und Manchester United gegen Newcastle United.

Bis mindestens 2028 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt in Österreich auch zukünftig das Zuhause der Premier League. Die Vereinbarung gilt bis einschließlich 2027/28. Auch in diesem Rechtezeitraum wird Sky die Premier Leaguewie bisher live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky alle 380 Spiele in voller Länge und über 250 Spiele live.

Montag:

20:30 Uhr: Aston Villa – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Dienstag:

20:30 Uhr: Tottenham Hotspur – Manchester City live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Austria 2 und Sky Sport UHD

Mittwoch:

20:35 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Chelsea live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Austria 2

20:50 Uhr: Manchester United – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Austria 3

Beitragsbild: Imago