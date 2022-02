AT03: So sieht der neue Bolide von Gasly und Tsunoda aus

AlphaTauri hat als fünftes Team seinen neuen Boliden für die kommende Formel-1-Saison vorgestellt.

Der Flitzer von Pierre Gasly und Yuki Tsunoda heißt AT03 und hat eine überarbeitete blau-weiße Lackierung. Teamchef Franz Tost meinte vor der anstehenden Saison: „Es ist eine völlig neue Ära für die F1 und wir hoffen, dass dieses Paket nach dem Erfolg des letzten Jahres sehr stark sein wird.“

take an up-close and personal look at our 2022 challenger, the AT03 🔥😍 pic.twitter.com/enDEjrqYyT

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 14, 2022