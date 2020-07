Atalanta Bergamo vorerst Serie-A-Zweiter

via

via Sky Sport Austria

Atalanta Bergamo hat sich vorerst auf den zweiten Platz der italienischen Fußball-Serie-A gesetzt. Die nach der Corona-Pause stark aufspielenden Lombarden gewannen am Dienstagabend gegen den FC Bologna mit 1:0. Das entscheidende Tor schoss der Kolumbianer Luis Muriel in der 63. Minute. Die übrigen Spiele der 35. Runde finden am Mittwoch und Donnerstag statt.

Für Atalanta war es der achte Sieg im zehnten Spiel nach dem Re-Start der Serie A. Dazu kommen zwei Unentschieden. Der Club ist auch noch im Viertelfinale der Champions League mit dabei.

(APA)



Beitragsbild: Getty Images