Atalanta-Coach hofft auf bis zu 100 Millionen Euro für Höjlund

Ex-Sturm-Kicker Rasmus Höjlund könnte bald zum Rekordabgang bei Atalanta Bergamo avancieren. Coach Gian Piero Gasperini hat jedenfalls konkrete Vorstellungen, was die Ablöse anbelangt.

Der Trainer sagte zu Sky Italia: „Ich weiß nicht, ob er bleiben oder gehen wird, aber ich hoffe, dass der Verein Höjlund mit einer Ablösesumme von 80, 90 oder 100 Millionen Euro bewerten wird. Rasmus ist eines der besten, wenn nicht das beste Sturmtalent in Europa.“

Vor einem Jahr wechselte Höjlund für rund 17 Mio. von Sturm Graz nach Bergamo. Nun soll Atalanta 60 Mio. Euro für den Stürmer fordern.

Der „Telegraph“ hatte zuletzt berichtet, dass Manchester United bereit sei, 50 Mio. Pfund, rund 58 Mio. Euro, in den Linksfußes zu investieren. PSG würde 60 Mio. Euro nach Italien überweisen, so die „L’Équipe“. Gasperini fordert eine Lösung der Situation in den kommenden zehn Tagen.

Bild: Imago