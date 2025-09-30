Atalanta dreht Partie gegen Brügge

Atalanta Bergamo drehte gegen Club Brügge in der UEFA Champions League einen 0:1-Rückstand und konnte am Ende mit 2:1 gewinnen.

Atalanta Bergamo feierte nach einem Comeback den ersten Sieg. Gegen den FC Brügge, der zum Auftakt noch die AS Monaco mit 4:1 geschlagen hatte, gelang nach einem 0:1-Rückstand noch ein 2:1 (0:1). Lazar Samardzic (74., Foulelfmeter) und Mario Pasalic (87.) drehten die Partie für die Italiener. Der frühere Düsseldorfer Christos Tzolis (38.) hatte die Belgier um den deutschen U21-Nationalspieler Nicolò Tresoldi in Führung gebracht.

(SID)

Die Tore im Video:

0:1 – Christos Tzolis (38.)





1:1 – Lazar Samardzic (74.)





2:1 – Mario Pasalic (87.)



