Atalanta-Fan in Auseinandersetzung in Bergamo erstochen

In einer Auseinandersetzung von Anhängern der italienischen Spitzen-Fußballclubs Atalanta und Inter Mailand ist am Samstagabend in Bergamo ein 26-Jähriger erstochen worden.

Laut Polizeiangaben hatte sich zwischen den Beteiligten in einer Gaststätte nach einer Provokation eines Inter-Fans eine lautstarke Auseinandersetzung entwickelt, letztlich wurde die Konfrontation auf der Straße tödlich fortgesetzt. Die Rettung konnte dem Niedergestochenen nichts mehr helfen.

Als mutmaßlicher Täter wurde ein Teenager verhaftet. Er rechtfertigte sich damit, dass er seinen Bruder schützen wollte. Beim 4:0-Sieg Atalantas in der Serie A am Sonntag in Monza hissten Fans der Gäste ein Transparent zu Ehren des Verstorbenen. „Was geschehen ist, darf niemals wieder geschehen“, sagte Atalanta-Coach Gian Piero Gasperini nach der Partie. Italiens Fußball ist immer wieder durch Fan-Gewalt gebeutelt.

(APA) Foto: Imago