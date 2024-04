Atalanta folgt Juventus ins Coppa-Italia-Finale

Atalanta Bergamo ist ins Finale des italienischen Fußball-Cups eingezogen.

Im Halbfinal-Rückspiel gegen Fiorentina am Mittwoch durfte Atalanta nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel dank später Tore über ein 4:1 (1:0) jubeln.

Den Aufstieg fixierten Ademola Lookman (94.) und Mario Pasalic (98.) in der Nachspielzeit, Fiorentina spielte nach einer Roten Karte für Nikola Milenkovic (53.) lange in Unterzahl. Das Endspiel gegen Juventus Turin findet am 15. Mai im Stadio Olimpico in Rom statt.

(APA)

Bild: Imago