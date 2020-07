Atalanta holt Rückstand gegen Parma auf und wahrt Chance auf Rang zwei

via

Atalanta Bergamo kann weiter auf die beste Platzierung der Clubhistorie in der Serie A hoffen. Die seit einem halben Jahr ungeschlagene Mannschaft, die auch in der Champions League noch vertreten ist, gewann zum Auftakt des vorletzten Spieltags bei Parma nach Halbzeit-Rückstand 2:1 und hat weiter Chancen auf den zweiten Rang.

Ruslan Malinowski und Alejandro Gomez drehten die Partie mit ihren Toren in der 70. und 84. Minute. Es waren Atalantas Liga-Treffer 97 und 98 der Saison. Der Gegner am letzten Spieltag am 1. August heißt Inter Mailand.

