Atalanta präsentiert Höjlund-Nachfolger

Atalanta Bergamo hat nur zwei Tage nach dem Wechsel von Rasmus Höjlund zu Manchester United einen neuen Mittelstürmer verpflichtet.

Wie der italienische Klub am Montag bekanntgab, wird Gianluca Scamacca von West Ham United in die Lombardei wechseln. Für den 24-jährigen Italiener überweist Atalanta etwa 25 Millionen Euro plus sechs Millionen Euro Boni nach England.

Scamacca schloss sich den „Hammers“ erst im vergangenen Sommer an, konnte sich allerdings nicht wirklich durchsetzen. In Bergamo unterzeichnete Scamacca einen Vertrag bis 2027. Dort soll der 1,95m große Angreifer den ehemaligen Sturm-Profi Rasmus Höjlund ersetzen, der in der abgelaufenen Spielzeit zehn Tore und vier Assists in 34 Pflichtspielen beisteuerte.

Höjlund wechselte am Samstag für etwa 80 Millionen Euro von Atalanta zu Manchester United.

Sturm-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker gratuliert Höjlund zum ManUtd-Transfer

Bild: Imago