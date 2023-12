Atalanta wirft Rakow aus dem Europacup

Sturm verdankt Atalanta Bergamo das europäische Überwintern. Die Italiener gewinnen bei Rakow mit 4:0 und werfen die Polen aus dem Europacup.

Rakow startet gut in das Spiel, dominieren das Geschehen in der Anfangsphase. Doch in der 14. Minute gelingt Atalanta der erste Treffer, eine starke Einzelleistung von Luis Muriel sorgt für die Führung. Danach haben die Italiener mehr vom Spiel und können ihre Führung kurios ausbauen. Nach einer Ecke von Atalanta kommt es im Strafraum zum Ping-Pong zwischen mehreren Spielern, Europa League-Debütant Giovanni Bonfanti spitzelt schlussendlich den Ball ins Tor zum 2:0 (26.).

In der zweiten Hälfte dominiert Rakow das Spiel, doch Luis Muriel schießt in der 72. Minute aus dem Nichts das 3:0 für Atalanta. Die Polen sind über weite Teile der zweiten 45 Minuten die bessere Mannschaft, doch scheitern immer wieder vor dem Tor der Italiener. Charles De Ketelaere macht in der Nachspielzeit mit dem 4:0 den Deckel drauf.

Die Tore im VIDEO:

0:1 – Luis Muriel (14.)

0:2 – Giovanni Bonfanti (26.)

0:3 – Luis Muriel (72.)

0:4 – Charles De Ketelaere (92.)

(Red.)/Bild: Imago