Atdhe Nuhiu über seinen aberkannten Ausgleichstreffer: „Warum sich der VAR das nicht anschaut frage ich mich schon“

CASHPOINT SCR Altach verliert gegen FC Flyeralarm Admira mit 0:2. Die wichtigsten Stimmen zur Partie des 21. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga bei Sky Sport Austria.

Admira-Sportdirektor Ketelaer: „Tor für Altach, da gibt es keine zwei Meinungen“

Roman Kerschbaum über den Sieg: „Die Erleichterung ist natürlich sehr groß“

Jan Zwischenbrugger nach der neunten Niederlage in Serie: „Stehen zu Recht unten“

Werner Grabherr: „Schlafe schon länger nicht mehr gut“

Andreas Herzog: „Hoffe durch den Sieg auf mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit in den nächsten Wochen“

Ludovic Magnin (Trainer Altach)

…über das Spiel: „Es ist natürlich schwer zu verkraften so ein Spiel zu verlieren. Wenn du Letzter bist hast du dann solche Spiele in denen der Ball nicht rein geht oder es Entscheidungen gibt die man schlucken muss. Wir haben in den ersten 20 Minuten ganz schlecht gespielt, da hatte die Admira auch viele Chancen die sie nicht genutzt haben. Dann haben wir besser gespielt und hatten auch unsere Chancen. Die Mannschaft hätte sich aber von der Art und Weise wie sie heute gekämpft haben einen Punkt verdient. Ich glaube die Leute haben gesehen, dass sich die Mannschaft wehrt gegen den Abstieg und nicht Tot ist. Das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen.“



…über das aberkannte Tor: „Ich möchte über die Leistung des Schiedsrichters gar nichts sagen, weil ich mich in Österreich nicht sofort unbeliebt machen möchte.“



…über die aktuelle Situation vor dem Match: „Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben nur noch ein paar Monate um den Klassenerhalt zu schaffen und wir können erst dann durchatmen wenn es geschafft ist. Der Großteil der Mannschaft hat acht Niederlagen in Folge auf dem Konto, weiß nicht mehr was ein positives Ereignis ist und das ist natürlich auch mental sehr schwierig.“



…über die bevorstehende Punkteteilung vor dem Match: „Als Tabellenletzter finde ich den Modus natürlich sensationell und bin froh, dass die Punkte geteilt werden. In unserer Situation bin ich sehr dankbar dafür. Dadurch kommt auch mehr Spannung auf.“



…über seinen Job in Altach: „Diese Bodenständigkeit und diese Menschlichkeit die ich hier vom ersten Tag an gefunden habe, habe ich gesucht. Ich komme aus einem kleinen Dorf in der Schweiz, habe dann in großen Städten gewohnt und diese Rückkehr jetzt genieße ich.“





Werner Grabherr (Sportlicher Leiter Altach)

…über die vielen Wechsel im Sommer und Winter: „Das ist ganz bestimmt ein Grund für unsere Instabilität, das kann man nicht leugnen. Als ich im Sommer gekommen bin, war der Umbruch nicht verhinderbar. Auch im Winter sind dann viele Nebenschauplätze dazugekommen. Ich würde es mir auch wesentlich stabiler und wesentlich ruhiger wünschen. Wenn wir den Klassenerhalt schaffen, kann da aber wieder ein gutes Fundament entstehen für die Zukunft.“



…über seine eigenen Situation vor dem Spiel: „Natürlich ist es wichtig, dass wieder alles ins Rollen kommt, weil wir alle an Ergebnissen gemessen werden. Ich schlafe schon länger nicht mehr gut, deswegen würde ich es uns allen heute wünschen, wenn wir mit einem guten Gefühl aus dem Stadion herausgehen.“



…über Ludovic Magnin: „Ich glaube er kennt die Liga sehr gut. Er hatte sie immer am Radar und deswegen ist auch die Integration sehr schnell gegangen. Seine Lockerheit hat uns sicher gut getan, aber ich muss ehrlich sagen, dass der Stresspegel seit Monaten sehr hoch ist, weil doch viel los war und viel passiert ist.“



Atdhe Nuhiu (Spieler Altach)

…über das Spiel: „Der Elfmeter gleich zu Beginn hat uns wehgetan, danach haben wir schon eine Zeit gebraucht bis wir wieder in das Spiel gekommen sind. Dass ich den Elfmeter verschieße kommt dann auch noch dazu, wobei man schon sagen muss, dass ihn der Tormann super gehalten hat.“



…über sein aberkanntes Tor: „Also bitte, der Tormann ist nicht einmal im Fünfer, ich spring zum Kopfball und er geht auch hoch. Dass der Schiedsrichter das so gesehen hat ist okay, aber warum man sich diese Situation nicht mit dem VAR anschaut frag ich mich schon. Es läuft einfach viel gegen uns und natürlich war das ein Knackpunkt in der Partie.“



Jan Zwischenbrugger (Spieler Altach)

…über das Spiel: „Jetzt so kurz nach dem Spiel ist es schwer etwas positives zu finden. Sicher freut es mich wieder durchgespielt zu haben, aber meine Leistung war auch nicht so, dass ich der Mannschaft wirklich helfen konnte. Die ersten 15-20 Minuten haben wir gebraucht, da hat uns die Admira den Schneid abgekauft. Dann haben wir uns gefangen, das Tor gemacht, dass man denke ich laufen lassen kann, und auch den Elfmeter verschossen mit dem man zurückkommen kann. Nach dem 0:2 war es dann schwierig. Die Leistung war nicht so wie wir uns das vorgestellt haben, aber es hilft nichts. Wir stecken da unten drinnen, da helfen nur Siege, die holen wir im Moment nicht und das ist einfach zu wenig.“



…über die nächsten Spiele: „Im Endeffekt geht es nur über harte Arbeit. Im Spiel müssen wir die einfachen Fehler abstellen, jeder muss einfach konzentriert sein und seine 100% abrufen. Wenn jeder seine Leistung am Platz bringt, dann denke ich auch, dass es funktionieren kann. Das gelingt uns im Moment aber nicht und deshalb stehen wir zu Recht da unten.“



Philipp Netzer (Spieler Altach)

…über sein Comeback: „Ich war letzte Woche schon auf dem Sprung in das Mannschaftstraining, dann hat leider Corona zugeschlagen, seit Donnerstag bin ich aber wieder im Training. Ich werde im Training alles geben und wenn der Trainer mich braucht bin ich natürlich da.“



Andreas Herzog (Trainer Admira)

…über das Spiel: „In den ersten 30 Minuten waren wir richtig gut, da haben wir Gegner und Ball laufen lassen. Bis zur Halbzeit hat es mir dann nicht mehr so gut gefallen. Wir wussten, dass Altach in der zweiten Halbzeit mehr riskieren wird. Die Devise war also hinten kompakt stehen und in den Situation die sich für uns Offensiv ergeben, Kapital herausschlagen. Das ist uns mit dem 2:0 wunderbar gelungen. Dann hätten wir aber eigentlich mehr Ruhe in das Spiel hinein bringen müssen. Ich weiß, dass es für die Mannschaft keine einfachen Wochen waren, aber wenn du dich weiterentwickeln willst, erwarte ich schon, dass man die Situationen sauberer ausspielt und das Spiel nach 75 Minuten mit dem dritten Tor erledigt ist. Trotzdem natürlich ein ganz wichtiger Sieg und ein Kompliment an die Mannschaft.“



…über den Stellenwert des Sieges: „Es war wichtig, dass wir nach so einer langen Zeit wieder einmal gewonnen haben, vor allem gegen einen unmittelbaren Konkurrenten. Ich hoffe, dass die Mannschaft dadurch in den nächsten Wochen mit mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit auftritt.“



…vor dem Spiel: „Ich erwarte immer viel von meiner Mannschaft. Ich gehe auch heute wieder sehr zuversichtlich in das Spiel. Wir haben die letzten fünf Auswärtsspiele nicht verloren, das ist natürlich ganz gut, aber wenn du zuhause nichts gewinnst stehst du unten drinnen. Jetzt wird es Zeit, dass wir endlich wieder einmal ein Spiel gewinnen.“



Andreas Leitner (Spieler Admira)

…über das Spiel: „Vor allem in der ersten halben Stunde haben wir sehr gut gespielt, viele Torchancen herausgespielt und hätten auch früher, höher führen können. Sicher hatten wir in der ersten Halbzeit auch ein Quäntchen Glück, so ehrlich muss man sein. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann einfach in die Partie hineingebissen und versucht alles zu verteidigen. Unterm Strich denke ich, dass der Sieg verdient ist.“



…über seinen gehaltenen Elfmeter: „Gemeinsam mit unserem Tormanntrainer machen wir vor den Spielen immer eine Videoschulung und da gibt er natürlich auch immer den ein oder anderen Tipp. Das hat heute super funktioniert. Daher auch ein großer Dank an ihn.“



…über den Stellenwert des Sieges: „So viel Luft im Abstiegskampf hat uns der Sieg nicht verschafft, muss man ehrlich sagen. Natürlich ist er für den Kopf und die Moral extrem wichtig, aber wir wissen, dass der Sieg nach der Punkteteilung nicht mehr ganz so viel Wert ist.“



Roman Kerschbaum (Spieler Admira)

…über das Spiel: „Die Erleichterung ist natürlich sehr groß nach zehn Spielen ohne Sieg. Das hat schon am Selbstvertrauen genagt. Wir hatten immer wieder gute Leistungen dabei, uns aber nie belohnt. Die ersten 30 Minuten waren sehr gut und wir hätten auch höher führen müssen. Am Ende war es dann ein super Fight von uns.“



…über den Stellenwert des Sieges: „Natürlich sind es drei Punkte. Das entscheidendere ist aber, dass wir uns wieder einmal belohnt haben. Für das Selbstvertrauen ist das sehr gut, nach der Punkteteilung wird es aber wieder eng, das ist uns bewusst.“



Marcel Ketelaer (Sportdirektor Admira)

…über den nicht gegeben Ausgleich von Altach: „Tor für Altach, da gibt es keine zwei Meinungen. Der Tormann ist außerhalb des Fünfers und Nuhiu hat in England schon ganz andere Zweikämpfe bestritten. Da können wir uns ein bisschen glücklich schätzen.“



…in der Halbzeit: „Wir sind ganz gut in das Spiel gekommen, haben die Dinge umgesetzt die wir uns vorgenommen haben. Mitte der ersten Halbzeit haben wir das Spiel dann ein wenig aus der Hand gegeben und deswegen sind manche Situation für Altach zustande gekommen.“

Bild: GEPA