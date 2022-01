Athletic Bilbao wirft Barcelona aus dem Pokal

via

via Sky Sport Austria

Für Barca setzte es in einer bitteren Saison den nächsten Tiefschlag.

Iker Muniain traf für Bilbao schon in der 2. Minute. Ferran Torres (20.) brachte die Katalanen aber schnell zurück in die Partie. Nach dem Seitenwechsel deutete sich eine Verlängerung an, zu der es trotz einem packenden Finish kam. Zuerst stocherte Bilbaos Inigo Martinez (86.) den Ball ins Tor, dann glückte Pedri (93.) nach Fallrückzieher-Vorarbeit von Dani Alves noch der Ausgleich.

In der Verlängerung entschied Muniain (105.+2.) mit einem verwandelten Elfmeter die Partie. Jordi Alaba hatte den Ball an die Hand bekommen, der VAR wurde ihm zum Verhängnis. Barcas Chance auf Cupsieg Nummer 32 ist damit früh dahin. Noch dazu schied der erst kürzlich genesene Jungstar Ansu Fati in der Verlängerung angeschlagen aus.

(APA)/Bild: GEPA