Atletico als erste Salzburg-Hürde im Youth-League-Final-Four

Die Youngsters von Red Bull Salzburg greifen in der Fußball-Youth-League beim Final-Four-Turnier in Nyon nach ihrem zweiten Titel. Am Freitag treffen die „Jung-Bullen“ im Halbfinale (ab 17.50 Uhr live auf Sky Sport Austria 1) im Centre sportif de Colovray auf Atletico Madrid. Gelingt dort der Mannschaft von Trainer Rene Aufhauser der nächste Coup, dann bekommen es die Salzburger am kommenden Montag im Finale (ab 17.50 Uhr live auf Sky Sport Austria 1) mit dem Gewinner aus Juventus Turin gegen Benfica Lissabon zu tun.

Siege gegen den FC Sevilla, VfL Wolfsburg, OSC Lille, MSK Zilina und Paris Saint-Germain stehen heuer bereits auf der sportlichen Visitenkarte der Salzburg-Stars von morgen. Entsprechend selbstbewusst ist das Team in die Schweiz gereist. „Wir freuen uns alle auf das große Abenteuer Nyon. Die Brust ist breit und die Euphorie groß, wir wissen allerdings um die Stärken des Gegners“, betonte Aufhauser und warnte vor dem spanischen Gegner. „Wir treffen auf ein sehr robustes Team, das kompakt und gut verteidigt, eben ganz im typischen Atletico-Stil.“

Die Madrilenen schalteten im Achtelfinale den Stadtrivalen Real mit 3:2 aus, im Viertelfinale gelang gegen Borussia Dortmund ein 1:0-Sieg. „Mit zwei guten Stürmern sorgen sie mittels schnellem Umschaltspiel für Torgefahr. Ich gehe davon aus, dass es ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen wird“, lautete Aufhausers Gegner-Analyse.

Salzburg ist im Rahmen der Youth League erst einmal auf Atletico getroffen, 2017 feierten das Bullen-Team auf dem Weg zum Titelgewinn einen 2:1-Viertelfinalerfolg. Weiter kamen die „Colchoneros“ in der Nachwuchs-Champions-League bisher noch nie, es ist ihre erste Final-Four-Teilnahme.

Artikelbild: GEPA