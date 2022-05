Atletico bestätigt Suarez-Abgang

Atletico Madrid bestätigte am Sonntag vor der LaLiga-Partie gegen den FC Sevilla den Abschied von Stürmer Luis Suarez. Er soll sich „heute von der Atletico-Familie verabschieden“, teile der Klub in den sozialen Netzwerken mit.

2020 wechselte der uruguayische Nationalspieler für sieben Millionen Euro Ablöse vom FC Barcelona in die spanische Hauptstadt, in der er in der letzten Saison die Meisterschaft gewann. In 81 Einsätzen kam der 25-Jährige auf stolze 40 Torbeteiligungen.

Die Zukunft von Suarez, dessen auslaufender Vertrag nicht verländert wird, bleibt offen. Angebote von den brasilianischen Klubs Palmeiras, Corinthians und Atletico Mineiro soll der Stürmer laut transfermarkt.de im Winter ausgeschlagen haben, ebenso wie Offerten aus Saudi-Arabien.

Auch Hector Herrera wird den Klub verlassen, so teilte der Klub ebenfalls über die sozialen Kanäle mit.

(Red.)

Bild: Imago