Atletico-Erfolg bei Simeone-Jubiläum – Sturm-Gegner Girona siegt deutlich

Diego Simeone hat bei seinem 700. Einsatz als Trainer von Atlético Madrid einen Sieg bejubeln dürfen.

Durch späte Tore von Antoine Griezmann (75.) und Alexander Sörloth (86.) setzten sich die Rojiblancos am Samstag mit 2:1 (0:1) gegen Deportivo Alaves durch. Atlético rückte nach dem dritten Erfolg in Serie vorübergehend auf den zweiten Platz in La Liga vor. Vorerst Fünfter ist Sturms kommender Champions-League-Gegner Girona nach einem Heim-4:1 über Espanyol Barcelona.

Mit acht Gegentoren in 14 Spielen hat Atlético die beste Abwehr der Liga. Die starke Verteidigung ist ein Markenzeichen von Simeone: In den 700 Matches an der Seitenlinie spielte seine Mannschaft 326 Mal zu null.

Simeone, der seit fast 13 Jahren Atlético Madrid coacht, gewann mit dem Club je zweimal die spanische Meisterschaft (2014 und 2021) und die Europa League (2012 und 2018). Zudem führte der 54-jährige Argentinier die Madrilenen zweimal ins Finale der Champions League (2014 und 2016 mit Niederlagen gegen Real Madrid).

Girona mit 4:0-Erfolg

Im Gegensatz zu Atletico sorgte Girona schon früh für klare Verhältnisse. Bryan Gil (4.), Bojan Miovski (16., 21.) und Ladislav Krejci (27.) schossen nach nicht einmal einer halben Stunde eine 4:0-Führung gegen Espanyol heraus.

Girona tritt am Mittwoch (18.45 Uhr) in der Königsklasse in Klagenfurt gegen Sturm Graz an. Die Steirer warten nach vier Runden noch auf ihren ersten Zähler, die Katalanen halten bei drei Punkten.

