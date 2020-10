Atletico gewinnt erneut dank Felix – Barca lässt Punkte liegen

Der FC Barcelona verpasste in der spanischen Liga den ersehnten Befreiungsschlag. Die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman kam bei Deportivo Alaves nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Für die Katalanen um Superstar Lionel Messi war es bereits die vierte Liga-Partie in Folge ohne Sieg. In der Tabelle liegt Barca weit hinter den Ansprüchen auf Rang zwölf mit nur acht Punkten. Nach einem katastrophalen Fehler von Schlussmann Neto erzielte Luis Rioja (31.) die Führung für die Basken. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Alaves’ Jota (62.) glich Weltmeister Antoine Griezmann (63.) aus. Real zwischenzeitlich Tabellen-Primus Real Madrid hat indes die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Primera-Division übernommen. Das Team von Trainer Zinedine Zidane feierte am Samstagnachmittag mit einem 4:1 (2:0) einen Pflichtsieg gegen Aufsteiger SD Huesca. Eden Hazard (40.), Karim Benzema (45., 90.) und Federico Valverde (54.) erzielten die Tore für Real. David Ferreiro (74.) traf für den Abstiegskandidaten. Real zog in der Tabelle an Real Sociedad San Sebastian vorbei, das aber mit einem Sieg am Sonntag bei Celta Vigo wieder die Spitzenposition übernehmen kann. Felix führt Atletico zum Sieg

Mit einer Galavorstellung und einem Doppelpack (43., 69.) hat Jungstar Joao Felix am Samstag Atletico Madrid in der spanischen Fußballliga zu einem 3:1-Erfolg bei Osasuna geführt. Der 20-jährige hatte erst am vergangenen Dienstag beim 3:2 über Salzburg in der Champions League zweimal getroffen.

Lucas Torreira (88.) gelang das dritte Tor für Atletico, davor hatte Ante Budimir (80.) mit dem Anschlusstreffer noch für Spannung gesorgt. Atletico ist nach dem dritten Ligasieg en suite mit 14 Punkten Dritter, hat aber ein Spiel weniger absolviert als Leader Real Madrid (16 Punkte) und Real Sociedad (14).

(APA/SID)

Bild: Getty