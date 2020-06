via

via Sky Sport Austria

Atletico Madrid gewinnt in der 30. Runde der La Liga durch ein Kopfballtor von Vitolo in der 82. Spielminute mit 1:0 gegen Real Valladolid. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone klettert durch den Sieg an Sevilla vorbei auf Platz drei. Valladolid ist auf Rang 15.

Artikelbild: Imago