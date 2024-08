Im ersten Spiel der La-Liga-Saison spielt Atlético Madrid beim FC Villarreal 2:2-Unentschieden.

Danjuma (18.) bringt das“U-Boot“ in Führung, ehe Llorente kurz darauf ausgleicht. Ein Koke-Eigentor bringt das Heimteam wieder in Führung, doch kurz vor der Pause erzielt Sorloth (45+5.), der erst diesen Sommer von Villarreal nach Madrid gewechselt ist, das 2:2, was zugleich den Endstand darstellt.

(SID) / Bild: Imago