Atletico Madrid sichert sich nach Sieg gegen Lazio Gruppensieg

Atletico Madrid feiert gegen Lazio zum Abschluss der Champions League-Gruppenphase einen verdienten 2:0-Sieg und sichert sich Platz eins in Gruppe E.

Atletico geht nach nur sechs Minuten bereits mit 1:0 in Führung, Antoine Griezmann schießt die Madrilenen im Duell um den Gruppensieg in Front. In der 38. Minute trifft Mario Hermoso zum vermeintlichen 2:0, wird jedoch nach VAR-Studium aberkannt.

Auch in der zweiten Hälfte trifft Atletico kurz nach dem Wiederanpfiff. Samuel Lino trifft nach sehenswerter Vorlage zum 2:0 für die Spanier.

Mehr in Kürze!

Die Tore im VIDEO:

1:0 – Antoine Griezmann (6.)

2:0 – Samuel Lino (51.)

(Red.)/Bild: Imago