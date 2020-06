Atletico Madrid strauchelt gegen Bilbao

via

In der 28. Runde der spanischen La Liga trennen sich Athletic Bilbao und Atletico Madrid mit 1:1-Unentschieden.

Atletico war zwar von Beginn an das spielbestimmende Team, blieb aber trotz guter Chancen zunächst ohne Treffer. Stattdessen nutzte Bilbao seine Möglichkeit. Eine Flanke von Yuri Berchiche verwertete Iker Muniain (37.) souverän. Atleticos Antwort sollte umgehend folgen. Nur zwei Minuten später spielte Koke den Ball zu Diego Costa, der den Ausgleich erzielte (39.).

In der zweiten Halbzeit dominierten die “Rojiblancos” weiter die Partie, konnten sich jedoch nicht mit dem Siegtor belohnen. In den Schlussminuten hatte Santiago Arias den Sieg auf dem Fuß, aber er scheiterte an Goalie Unai Simon. Durch das Unentschieden verpasste Atletico den Sprung auf die Champions-League-Plätze und bleibt auf Rang sechs, Bilbao ist Zehnter.

