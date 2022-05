Atletico schafft Sprung auf Platz drei

Atletico Madrid hat in der spanischen Fußball-LaLiga den Sprung auf Rang drei geschafft. Die Truppe von Trainer Diego Simeone setzte sich am Mittwoch bei Elche mit 2:0 durch und zog damit in der Tabelle zwei Runden vor Schluss um einen Punkt am Neo-Vierten FC Sevilla vorbei, der gegen Mallorca über eine Nullnummer nicht hinauskam.

Atletico wahrte dank Toren von Matheus Cuna (28.) und Rodrigo de Paul (63.) die Mini-Chance auf Rang zwei, der FC Barcelona ist fünf Zähler voraus.

(APA)

