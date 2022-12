Atletico schlägt Schlusslicht Elche in Unterzahl

via

Atletico Madrid ist nach der WM-Pause mit einem hart erkämpften Sieg gegen Schlusslicht FC Elche in den zweiten Saison-Teil der spanischen Fußball-Liga gestartet.

Das Team von Trainer Diego Simeone gewann nach einer Schweigeminute für Pele mit 2:0 (0:0) und kletterte vorerst auf Rang drei.

Der Portugiese Joao Felix (56.) und Alvaro Morata (74.) trafen nach der Gelb-Roten Karte gegen Mario Hermoso (53.) jeweils in Unterzahl. In der 90. Minute sah dann auch Elches Quina Gelb-Rot. Der 23-Jährige war erst in der 83. Minute eingewechselt worden.

