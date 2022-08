via

via Sky Sport Austria

Atletico Madrid feiert am Montagabend in der dritten Runde von La Liga auswärts beim FC Valencia einen knappen 1:0-Erfolg. Das Goldtor erzielte Antoine Griezmann in der 66. Minute.

Atletico arbeitet sich mit sechs Punkten auf den sechsten Tabellenplatz. Valencia liegt mit drei Zählern derzeit nur auf Rang 14.

Bild: Imago