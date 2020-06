Atletico-Star kündigt über Twitter neuen Verein an

via

Atletico-Madrid-Star Saul Niguez steht offenbar unmittelbar vor einem Transfer zu einem neuen Team. Das kündigte der Mittelfeldspieler selbst via Twitter an.

Am Sonntag postete der spanische Nationalspieler auf Twitter: “Ich will etwas mitteilen, das mir sehr wichtig ist.” Darunter war eine Grafik zu sehen, die auf einen dreitägigen Countdown hinweist. Am Montag folgte die nächste Nachricht, laut der noch zwei Tage bis zur Verkündung des neuen Klubs ausständig sind.

Der 25-jährige gehört bei Atletico Madrid unter Star-Trainer Diego Simeone zum Stammpersonal. Trotzdem wurde der langjährige “Rojiblanco” zuletzt unter anderem mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht. Ob es sich bei seiner Ankündigung mit Sicherheit um einen bevorstehenden Transfer handelt, oder vielleicht doch nur um einen Werbe-Gag, ist derzeit nicht klar.

