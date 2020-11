Atletico-Stürmer Suarez positiv auf Corona getestet

via

via Sky Sport Austria

Starstürmer Luis Suarez ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und fällt für das WM-Qualifikationsheimspiel von Uruguay am Dienstag gegen Brasilien aus.

Wie das uruguayische Nationalteam am Montag bekanntgab, habe eine Testreihe auch bei Tormann Rodrigo Munoz und einem Betreuer einen Covid-Befund ergeben.

Torjäger Suarez war im September vom FC Barcelona zu Atletico Madrid gewechselt. Den nächsten Einsatz in der Champions League hätte Suarez in der Gruppe mit RB Salzburg am 25. November gegen Lok Moskau.

(APA)

Bild: GEPA