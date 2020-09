Atletico-Trainer Simeone positiv auf Coronavirus getestet

via

via Sky Sport Austria

Atletico Madrids Trainer Diego Simeone ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies gab der spanische Fußball-Erstligist am Samstag bekannt. Simeone könnte dem Team damit im Auftaktspiel der spanischen Liga in zwei Wochen fehlen. Atletico steigt wie der FC Barcelona und Real Madrid erst verspätet in die Meisterschaft ein.

Simeone zeige keine Symptome einer Erkrankung und befinde sich derzeit in Selbstisolation zu Hause, gab Atletico bekannt. Der Argentinier hatte sich demnach Freitag einem Test unterzogen.

(APA/Reuters)

Beitagsbild: Getty