Atletico verkürzt Rückstand auf Topduo

Atletico Madrid hat die Patzer von Barcelona und Real Madrid in der 30. Runde der spanischen Fußball-Liga ausgenutzt und den Rückstand auf die beiden Topvereine verkürzt.

Das Team von Trainer Diego Simeone siegte am Sonntag dank eines späten Treffers von Pablo Barrios (93.) in Sevilla 2:1. Damit liegt Atletico nur noch drei Zähler hinter dem Madrider Stadtrivalen, auf Spitzenreiter Barcelona fehlen jedoch sieben Zähler.

Die Gäste gerieten in Sevilla durch Lucien Agoume (7.) früh in Rückstand. Julian Alvarez erzielte per Elfmeter den Ausgleich (25.), ehe in der Nachspielzeit der viel umjubelte Siegtreffer gelang. Bereits am Samstag hatte Real zuhause 1:2 gegen Valencia verloren, Barcelona war nicht über ein Heim-1:1 gegen Betis Sevilla hinausgekommen.

(APA) / Artikelbild: Imago