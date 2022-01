Atletico holt Remis bei Villarreal – knapper Erfolg für Sevilla

via

LaLiga-Titelverteidiger Atletico Madrid kam am Sonntagabend nur zu einem 2:2 (1:1) bei Europa-League-Sieger FC Villarreal und bleibt mit einem Zähler Vorsprung auf Barca auf Tabellenrang vier.

Der Argentinier Angel Correa (10.) hatte Atletico mit einem Treffer aus 50 Metern in Führung gebracht. Tabellenführer Real Madrid liegt an der Spitze indes fünf Punkte vor dem FC Sevilla, der am Sonntag den FC Getafe 1:0 (1:0) bezwang.

