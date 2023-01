Atletico will Barca-Star als Felix-Ersatz

via

Atletico Madrid stellt sich in der Offensive neu auf. Matheus Cunha wurde in dieser Transferperiode bereits für gutes Geld in die Premier League zu den Wolverhampton Wanderers abgegeben und könnte dort bald auf Joao Felix treffen. Nach Sky Informationen steht eine Leihe des Portugiesen zum FC Chelsea kurz bevor.

Die Rojiblancos sind nun auf der Suche nach einem Ersatz und sind dabei offenbar beim FC Barcelona fündig geworden. Wie Transfer Experte Fabrizio Romano schreibt, hat Atletico bei Barca wegen Memphis Depay angefragt.

Die Verhandlungen sollen in dieser Woche noch stattfinden und auch eine erste Offerte wird erwartet. Der Vertrag des Niederländers läuft im Sommer aus, so dass die Katalanen nur noch im Winter Geld mit Depay machen könnten.

