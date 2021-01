ATP Cup: Österreichs Gruppengegner stehen fest

via

via Sky Sport Austria

Das österreichische Tennisteam um Topstar Dominic Thiem trifft in den Gruppenspielen beim ATP Cup in Australien auf Italien und Frankreich. Neben Thiem stehen Dennis Novak, Philipp Oswald und Tristan-Samuel Weissborn in der Mannschaft.

Der mit 7,5 Millionen Dollar dotierte Wettbewerb findet vom 1. bis 5. Februar unmittelbar vor den Australian Open statt. Die Serben hatten im Vorjahr das Finale gegen Spanien mit Rafael Nadal 2:1 gewonnen. Beim Event mit nur noch zwölf Teams sind 14 der besten 15 aus der Weltrangliste vertreten, lediglich Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer fehlt.

Gastgeber Australien ist dank einer Wildcard dabei. Es werden vier Dreiergruppen gebildet. Die Sieger ziehen ins Halbfinale ein.

Die Auslosung für den ATP Cup:

Gruppe A: Serbien/TV, Deutschland, Kanada

Gruppe B: Spanien, Griechenland, Australien

Gruppe C: Österreich, Italien, Frankreich

Gruppe D: Russland, Argentinien, Japan

Alle Spiele mit österreichischer Beteiligung live auf Sky

Sky wird jeden Tag live vom ATP Cup berichten und sämtliche Day- und Night-Sessions und alle Spiele mit österreichischer Beteiligung live übertragen. Die parallel stattfindenden Halbfinals am 4. Februar zeigt Sky in einer Konferenz.

(SID) / Bild: GEPA