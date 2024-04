ATP Estoril: Rodionov gegen Garin am Mittwoch live & exklusiv bei Sky

Nach Regen-Unterbrechung: Jurij Rodionov gegen Cristian Garin am Mittwoch live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 (zweites Spiel nach 13:00 Uhr)

Die ATP- und WTA-Turniere werden bis 2028 von Sky in Österreich übertragen

Mit dem Sky X-Traumpass kein Spiel mehr verpassen

Nach mehreren Zwischenstopps auf Challenger-Ebene feierte auch Dominic Thiem am Ostermontag beim ATP 250 Turnier in Estoril seine Rückkehr auf der ATP-Tour. Zum Auftakt siegte die ehemalige Nummer drei der Welt gegen den Deutschen Maximilian Marterer. In der zweiten Runde trifft der Niederösterreicher am Donnerstag auf den französischen Altstar Richard Gasquet – das Match seht ihr live auf Sky.

Auch Österreichs Nummer drei, Jurij Rodionov, ist in Estoril am Start. Der 24-Jährige trifft auf den Chilenen Cristian Garin. Die Partie begann am Montag, musste aufgrund von Regen beim Stand von 6:7(3),5:4 allerdings unterbrochen werden.

Bild: Imago