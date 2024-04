ATP Estoril: Rodionov scheitert in Runde eins

Jurij Rodionov ist am Mittwoch beim ATP-250-Turnier in Estoril in der ersten Runde ausgeschieden.

Österreichs Nummer drei scheiterte zum Auftakt des Sandplatz-Turniers am Chilenen Cristian Garin mit 6:7(3), 5:7. Das Match musste am Montagabend aufgrund von Regen unterbrochen werden. Auch am Dienstag konnte wegen der regnerischen Verhältnisse nicht fertiggespielt werden.

Am Mittwoch gelang Rodionov (ATP-119) nach Wiederaufnahme trotz zweier Breakbälle im finalen Game kein Spielgewinn mehr. Der Weltranglisten-112. Garin gewann damit fünf Jahre nach dem ersten auch sein zweites Duell mit Rodionov.

Thiem trifft morgen auf Gasquet

Zuvor hatte Dominic Thiem sein Erstrunden-Match gegen Maximilian Marterer mit 6:1,6:7(3),6:4 gewonnen. Im Achtelfinale bekommt es der Niederösterreicher am Mittwoch mit Routinier Richard Gasquet (live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) zu tun.

(Red./APA)

Bild: Imago