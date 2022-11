ATP Finals: Ruud nach Sieg über Rublev im Endspiel

via

Im Kampf um seinen sechsten Titel trifft Djokovic am Sonntagabend (19 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Match mit dem Sky X Traumpass) auf den norwegischen French-Open- und US-Open-Finalisten Casper Ruud, der sich gegen Andrej Rublew 6:2, 6:4 durchsetzte.

Nur sechs Games gab der neunfache ATP-Turniersieger gegen Rublew ab, richtig spannend war es nicht. „Es ist alles für mich gelaufen, ich habe alle Linien getroffen, die man treffen kann. Ich bin sehr glücklich mit meiner Leistung“, resümierte Ruud. Er hoffte darauf am Sonntag wieder eine großartige Leistung zu bringen. „Dann wird man sehen, was am Ende herausschaut.“

Ruuds Respekt vor dem 90-fachen ATP-Turniersieger ist groß. „Er ist ein Spieler, der das Turnier schon fünfmal gewonnen hat und nicht wirklich Schwächen hat“, war sich Ruud bewusst. Er selbst nimmt erst zum zweiten Mal am Saisonabschlussevent teil. Sollte Ruud triumphieren würde er das Jahr als Nummer zwei der Welt abschließen, sonst wäre es Position drei.

