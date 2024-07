ATP Kitzbühel: Schwärzler-Aus trotz couragierter Leistung

Joel Schwärzler hat nach einer im zweiten Satz starken Leistung sein Debüt auf der ATP-Tour verloren. Der erst 18-jährige Vorarlberger, der dank einer Wildcard beim Generali Open in Kitzbühel dabei ist, musste sich am Montag in der ersten Runde des größten Tennis-Sandplatzturniers in Österreich Thiago Seyboth Wild (BRA) nach 1:55 Stunden mit 2:6,6:7(6) geschlagen geben.

Schwärzler vergab im zweiten Durchgang nicht weniger als neun Breakchancen, davon allein fünf im Auftaktgame. Er selbst war im zweiten Satz beim Aufschlag dominant und so ging es ins Tiebreak. In diesem musste sich der junge Vorarlberger, der von Jürgen Melzer trainiert wird, nach Abwehr eines Matchballs beugen.

(APA)

Beitragsbild: GEPA