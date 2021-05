ATP Masters in Rom: Diese Partien siehst du am Dienstag live auf Sky

via

Dominic Thiem, Novak Djokovic, Rafael Nadal und Alexander Zverev: Beim ATP Masters in Rom versammeln sich die Topstars der Tennisszene und wollen sich in der “Ewigen Stadt” den letzten Schliff für die French Open holen.

Österreichs Nummer eins Dominic Thiem startet am Mittwoch gegen den Ungarn Marton Fucsovics ins Turnier. Der Weltranglisten-44. setzte sich am Montag in Runde eins gegen Yoshihito Nishioka 6:0,6:2 durch.

Sky zeigt alle Spiele der Topstars und von Österreichs Nummer 1 Dominic Thiem in Rom live – mit dem SkyX-Traumpass kannst du das Turnier bereits ab 12 Euro pro Monat live streamen!

Doch auch am Dienstag dürfen sich Tennisfans bereits auf einige namhafte Stars freuen – Novak Djokovic und Daniil Medvedev kämpfen in der Runde der letzten 32 um den Einzug ins Achtelfinale.

Diese Partien siehst du am Dienstag live auf Sky Sport

10 Uhr: Alejandro Davidovich Fokina (ESP) – Grigor Dimitrov (BUL) – (1. Match Grand Stand Arena)

im Anschluss: Matteo Berrettini (ITA) – Nikoloz Basilashvili (GEO) – (2. Match auf dem Center Court)

im Anschluss: Novak Djokovic (SRB) – Taylor Fritz (USA) – (3. Match auf dem Center Court)

im Anschluss: Diego Schwartzman (ARG) – Felix Auger-Aliassime (CAN) – (4. Match auf Court Pietrangeli)

im Anschluss: Federico Delbonis (ARG) – David Goffin (BEL) – (5. Match auf Court Pietrangeli)

nicht vor 19 Uhr: Aslan Karatsev (RUS) – Daniil Medvedev (RUS) (Match of the Day – Grand Stand Arena)

