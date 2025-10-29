ATP-Masters-Paris: Miedler und Erler erreichen nächste Runde

Die Tennis-Doppelspezialisten Lucas Miedler und Alexander Erler haben beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris am Mittwoch jeweils die nächste Runde erreicht. Miedler und sein portugiesischer Partner Francisco Cabral gewannen in der 2. Runde gegen die portugiesisch-tschechische Paarung Nuno Borges/Tomas Machac 6:3,7:6. Erler war mit dem US-Amerikaner Robert Galloway 7:6(5),7:5 im Achtelfinale gegen die Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori erfolgreich.

Auf Miedler/Cabral wartet am Donnerstag im Achtelfinale mit Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG) das zweitbeste Doppel im ATP-Race, das dieses Jahr die French Open und US Open für sich entschied. „Nach der intensiven Woche in Wien war das ein sehr solider Auftakt“, sagte Miedler. „Im zweiten Satz haben wir es enger gemacht, als es hätte sein müssen, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Leistung.“

Sinner gewann gegen Zizou Bergs

Im Einzel wahrte Wien-Sieger Jannik Sinner seine Chance darauf, dieses Jahr als Nummer eins der Welt abzuschließen. Der Italiener setzte sich in der zweiten Runde gegen den Belgier Zizou Bergs 6:4,6:2 durch. Um den Spanier Carlos Alcaraz von der Spitze des Rankings zu stoßen, müsste Sinner das Turnier allerdings gewinnen.

Beitragsbild: Imago