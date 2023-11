ATP Metz: Thiem vs. Martineau heute live & exklusiv bei Sky

Das Erstrundenmatch von Dominic Thiem gegen Matteo Martineau heute im zweiten Spiel nach 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Tennis



In Frankreich schlagen neben Dominic Thiem u.a. die Top-Spieler Holger Rune, Casper Ruud und Hubert Hurkacz auf

Sky Sport Tennis berichtet live & exklusiv vom ATP 250 Hartplatz-Turnier

Wien, 6. November 2023 – Dominic Thiem schlägt erneut in Frankreich auf! Nach dem Zweitrunden-Aus beim Masters in Paris greift der Lichtenwörther nun bei den Moselle Open in Metz an. In der ersten Runde des ATP 250 Turniers bekommt es die ehemalige Nummer 3 der Weltrangliste mit Matteo Martineau zu tun. Ob Dominic Thiem in die nächste Runde einziehen kann, ist im zweiten Spiel nach 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Tennis zu sehen.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Sky berichtet live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky 2023 auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt das Grand Slam Turnier in Wimbledon live & exklusiv.

Die ATP 250 Moselle Open in Metz live bei Sky:

Montag, 6.11., ab 14:00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Dienstag, 7.11., ab 14:00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Mittwoch, 8.11., ab 14:00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Donnerstag, 9.11., ab 14:00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Freitag, 10.11., ab 15:30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Artikelbild: Imago