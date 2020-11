ATP-Saisonfinale: Auslosung am Donnerstag in London

via

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem erfährt am Donnerstag, wer seine Gruppengegner bei den ATP Finals in der kommenden Woche in London sein werden.

Dann findet in der O2-Arena die Auslosung für das Saisonfinale der besten acht Spieler statt.

In die beiden Vierergruppen “Tokio” und “London” werden sich neben Thiem der Weltranglistenerste Novak Djokovic (Serbien), der 13-malige French-Open-Champion Rafael Nadal (Spanien), US-Open-Finalist Alexander Zverev (Deutschland), die Russen Daniil Medwedew und Andrej Rublew, Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas (Griechenland) und Diego Schwartzman (Argentinien) verteilen.

