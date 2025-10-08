Attacke gegen eigenen Spieler: Geldstrafe für NFL-Coach

Eine Tätlichkeit gegen den eigenen Spieler hat für Cheftrainer Jonathan Gannon von den Arizona Cardinals ein Nachspiel. Wie US-Medien am Dienstag (Ortszeit) berichteten, hat der NFL-Club seinen Coach mit einer Geldstrafe über 100.000 US-Dollar belegt. Gannon hatte Emari Demercado nach einem Fehler beim 21:22 gegen die Tennessee Titans laut TV-Bildern einen Schlag versetzt. Gannon entschuldigte sich danach für seinen Ausraster.

Demercado war im Schlussviertel über 72 Yards zu einem vermeintlichen Touchdown gerannt, der die Führung der Cardinals auf 27:6 ausgebaut hätte. Der Football-Profi fing allerdings Sekundenbruchteile zu früh zu jubeln an und ließ den Ball los, bevor er die Endzone tatsächlich erreicht hatte. Gannon knöpfte sich seinen Spieler an der Seitenlinie danach vor.

„Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mich nicht gut gefühlt deswegen“, hatte Gannon am Tag nach dem Spiel auf einer Pressekonferenz gesagt. „Ich habe das in der Teamsitzung angesprochen und mich bei Emari und dem Team entschuldigt.“ Vonseiten der Liga gibt es keine weiteren Konsequenzen.

(SID)/Beitragsbild: Imago