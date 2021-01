Aubameyang-Doppelpack: Arsenal bestätigt Aufwärtstrend

via

Der FC Arsenal hat seine ansteigende Formkurve in der Premier League unter Beweis gestellt. Das Team von Mikel Arteta setzte sich gegen Newcastle United 3:0 (0:0) durch und kletterte erstmals seit dem siebten Spieltag wieder in die obere Tabellenhälfte. Pierre-Emerick Aubameyang war mit zwei Treffern der Matchwinner für die Gunners.

Der Gabuner brachte Arsenal kurz nach dem Seitenwechsel in Führung (50.) und erzielte in der Schlussphase das 3:0 (77.), zwischenzeitlich traf zudem Bukayo Saka (61.). Für die Gunners war es der vierte Sieg in den letzten fünf Partien.

