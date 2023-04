Auböck schwimmt in Stockholm erneut Olympia-Limit

Felix Auböck hat beim „Malmsten Swim-Meeting“ in Stockholm erneut seine ausgezeichnete Form unter Beweis gestellt und das Olympia-Limit über 200 m Kraul unterboten. Der 26-jährige Niederösterreicher war am Freitag in 1:46,22 Minuten vier Hundertstelsekunden schneller als die Olympia-Norm. Auböck belegte wie tags zuvor, als er in seiner Paradedisziplin über 400 m Kraul das Limit geknackt hatte, den zweiten Platz.

Den Sieg holte sich der Litauer Danas Rapsys (1:45,69 Min.). Am Sonntag wird Auböck noch über 800 m Kraul im Einsatz sein. Der Kraul-Spezialist ist nach Simon Bucher der zweite OSV-Athlet, der fix für Olympia 2024 in Paris qualifiziert ist. Bucher hatte bereits im März in Edinburgh das Limit über 100 m Delfin geschafft. Für Auböck ist das Meeting in Schweden der erste internationale Wettkampf nach seiner EM-Bronzemedaille vergangenen Sommer in Rom.

Am Freitag schwamm Valentin Bayer in Schweden über 100 m Brust in 1:01,52 Min. auf Platz fünf, direkt vor Christopher Rothbauer (1:01,57 Min.). Fabienne Pavlik wurde über 400 m Lagen in 5:01,91 Min. Sechste.

(APA)

Artikelbild: Imago