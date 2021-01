Auch Austria-Kapitän Grünwald verletzt

via

Schlechte Nachrichten für den FK Austria Wien und seinen Kapitän. Alexander Grünwald musste am Dienstag nach einem Zweikampf das Training abbrechen. Der 31-Jährige verletzte sich am rechten Sprunggelenk, zog sich am Außenband und Syndesmoseband eine schwere Zerrung zu.

Er hatte aber noch Glück im Unglück, denn es sah böse aus, man musste schon mit dem Schlimmsten rechnen. Die fast beruhigende Diagnose von Klubarzt Dr. Marcus Hofbauer nach der Untersuchung in der Döblinger Privatklinik war, dass Grünwald auch eine Operation erspart bleibt. Dennoch muss man von einer vier- bis sechswöchigen Wochen Pause ausgehen.

Neun weitere Austria-Spieler derzeit angeschlagen

Im ersten Spiel des Frühjahrs in Ried wäre Grünwald ohnehin gesperrt gewesen, jetzt dürfte er bei einem Großteil der restlichen Spiele im Grunddurchgang fehlen.

